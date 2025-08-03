Российские десантники взяли штурмом бункер с командованием ВСУ в Часов Яре

«Помните, как начиналось СВО и как мы дошли до Николаева. И все думали, что это будет легкая прогулка. Но НАТО готовилось. И эти укрепрайоны в Донецкой области — это показатель того, как они окапывались, как они бетонировали и как они зарывали все системы. И в результате один из самых укрепленных районов после Марьинки, после тех, которые были вблизи Донецка, сейчас фактически взят под контроль. Повешены российские флаги на всех точках. Есть масса видеоматериалов об этом. Это наша промежуточная победа накануне того, когда цели СВО будут достигнуты», — заключил Таран.