Shafaq: израильские военные создали новый форпост на юге Сирии

По информации агентства, это уже шестой по счету израильский военный объект, появившийся в Эль-Кунейтре. Еще четыре базы были созданы в соседней провинции Дераа после того, как 8 декабря 2024 года израильская армия объявила, что установила контроль над буферной зоной на Голанских высотах и над горой Хермон. Израильские форпосты оснащены системами наблюдения и связаны дорогами с другими объектами на контролируемой Израилем территории.