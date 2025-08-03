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Постпред США: Трамп считает, что украинский конфликт решится переговорами

Американский лидер убеждён, что военный путь не приведёт к завершению конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер сообщил в интервью телеканалу NBC, что позиция президента Дональда Трампа по украинскому конфликту заключается в необходимости дипломатического решения.

По его словам, американский лидер убеждён, что военный путь не приведёт к завершению конфликта, и выход из него возможен только через переговорный процесс и достижение мирных договорённостей.

Ранее стало известно, что специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф планирует визит в Москву на предстоящих выходных.

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