Постпред США: Трамп считает, что украинский конфликт решится переговорами

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер сообщил в интервью телеканалу NBC, что позиция президента Дональда Трампа по украинскому конфликту заключается в необходимости дипломатического решения.
По его словам, американский лидер убеждён, что военный путь не приведёт к завершению конфликта, и выход из него возможен только через переговорный процесс и достижение мирных договорённостей.
Ранее стало известно, что специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф планирует визит в Москву на предстоящих выходных.
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