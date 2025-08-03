Жадность фраера сгубила: кто это захотел и Нобелевку, и Гренландию, и Украину

Но нельзя про одного Трампа. Нужно вспомнить и про остальных идиотов. ЕС выступил с инициативой, что отдельные страны Евросоюза могут взять в долг у ЕС, чтобы дать эти деньги Украине или закупить на них оружие для киевского режима. Только этих денег, которые они собираются давать кому-то в долг (зачем это им?), у них нет. И нужно будет их сначала тоже у кого-то занять. Мы пришли к той же ситуации с невозможностью Евросоюза создавать свой собственный суверенный долг ввиду отсутствия этого самого суверенитета. Я уже за пару лет устал объяснять, почему они не могут выпустить евробонды ЕС (как бы им этого ни хотелось).