Постпред при НАТО: Трамп считает, что украинский конфликт решится переговорами

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт в Украине может быть урегулирован лишь за столом переговоров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление постпреда США при НАТО Мэтью Уитэкера.
«Президент Трамп довольно ясно дал понять, что конфликт в Украине не будет закончен на поле боя. В конце концов он должен быть завершен при помощи переговоров, должен быть достигнут мир», — сказал он в интервью телеканалу NBC.-0-
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