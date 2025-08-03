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Минобороны: силы ПВО сбили в небе над Россией за вечер субботы 41 украинский БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны России вечером в субботу, 2 августа, отразили очередную атаку ВСУ.

Дежурные средства противовоздушной обороны России вечером в субботу, 2 августа, отразили очередную атаку ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

За период с 20:00 до 23:25 по московскому времени над регионами РФ был перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Из них 19 БПЛА сбили в небе над Белгородской область, 9 — над акваторией Черного моря.

Также 8 беспилотников уничтожили над территорией Воронежской области, а три — над Курской областью. Еще два украинских дрона сбили в Брянской области.

Ранее сообщалось о ранении двух человек при атаке дронов ВСУ на жилой дом под Брянском.

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