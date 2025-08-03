В США считают, что поставки оружия Украине подтолкнут Россию к переговорам

Ранее в августе агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждало, что НАТО и США работают над новым подходом снабжения Киева американским оружием, которое Украина считает приоритетным, за счет фондов стран альянса. По информации собеседников агентства, сейчас идет работа над новым механизмом, в рамках которого Киев должен составить список приоритетного для себя оружия. После выставления приоритетов страны альянса будут обсуждать, кто из них будет либо передавать это оружие, либо платить за него. Планируется отправлять оружие траншами на сумму около 500 миллионов долларов каждый.