Представители МАГАТЭ слышали взрывы в километре от периметра ЗАЭС

В заявлении МАГАТЭ уточняется, что команда слышала взрывы и видела задымление с прилегающей территории, где, по данным сотрудников ЗАЭС, был нанесён удар по одному из вспомогательных сооружений. Станция также доложила, что объект в 1,2 километра от периметра подвергся обстрелу и атакам с использованием беспилотников.