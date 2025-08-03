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Представители МАГАТЭ слышали взрывы в километре от периметра ЗАЭС

Гросси подчеркнул необходимость предельной военной сдержанности рядом с ядерными объектаами.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты МАГАТЭ на Запорожской АЭС в субботу зафиксировали звуки взрывов и наблюдали дым в районе, находящемся примерно в километре от ограждения станции, следует из сообщения агентства.

Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщила о гибели мирного жителя в автомобиле в результате обстрела промзоны ВСУ вблизи станции. Возгорание удалось локализовать, радиационный фон не изменился.

В заявлении МАГАТЭ уточняется, что команда слышала взрывы и видела задымление с прилегающей территории, где, по данным сотрудников ЗАЭС, был нанесён удар по одному из вспомогательных сооружений. Станция также доложила, что объект в 1,2 километра от периметра подвергся обстрелу и атакам с использованием беспилотников.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в связи с этим подчеркнул необходимость предельной военной сдержанности рядом с ядерными объектаами, чтобы исключить усиление опасности ядерной аварии.

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