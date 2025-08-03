Восемь человек погибли, трое пропали без вести в результате внезапных наводнений на севере Вьетнама

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек погибли и еще трое числятся пропавшими без вести в результате внезапных наводнений и оползней, произошедших в последние дни в провинции Дьенбьен на севере Вьетнама. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Вьетнамское информационное агентство.