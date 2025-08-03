Восемь человек погибли, трое пропали без вести в результате внезапных наводнений на севере Вьетнама

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек погибли и еще трое числятся пропавшими без вести в результате внезапных наводнений и оползней, произошедших в последние дни в провинции Дьенбьен на севере Вьетнама. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Вьетнамское информационное агентство.
По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны, по состоянию на 6:00 субботы около 60 домов были унесены или повреждены паводковыми водами.
30 деревень остаются изолированными из-за нарушения дорожного движения.
К поискам пропавших без вести привлечены почти 700 человек, включая сотрудников полиции, военнослужащих, местную милицию и представителей общественных организаций.
Во время инспекционной поездки в одну из коммун утром в субботу заместитель премьер-министра Вьетнама Чан Хонг Ха призвал местные власти действовать оперативно, чтобы ни один житель не остался без еды, связи или доступа к информации.
Он также подчеркнул необходимость обеспечения безопасности как спасателей, так и пострадавших от стихии граждан. -0-