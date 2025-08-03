В Херсоне объявлена эвакуация населения

Киевские власти объявили эвакуацию гражданского населения из города Херсона, который находится под контролем ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава херсонской областной военно-гражданской администрации Александр Прокудин.
«Призываю людей эвакуироваться в другие районы, где вы получите всю необходимую помощь, в том числе жилье», — заявил назначенный Киевом чиновник.
Он отметил, что сейчас в Херсоне усложнена логистика. Это осложняет завоз в город продовольствия. Более того, в городе поврежден газопровод, в связи с чем часть Херсона останется без света.
На фоне проблем со светом Прокудин призвал жителей Херсона экономить электроэнергию.
Ранее сообщалось, что в оккупированном ВСУ Херсоне, а также в соседнем Николаеве, пропал свет.