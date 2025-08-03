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В Херсоне объявлена эвакуация населения

Киевские власти объявили эвакуацию гражданского населения из города Херсона, который находится под контролем ВСУ.

Киевские власти объявили эвакуацию гражданского населения из города Херсона, который находится под контролем ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава херсонской областной военно-гражданской администрации Александр Прокудин.

«Призываю людей эвакуироваться в другие районы, где вы получите всю необходимую помощь, в том числе жилье», — заявил назначенный Киевом чиновник.

Он отметил, что сейчас в Херсоне усложнена логистика. Это осложняет завоз в город продовольствия. Более того, в городе поврежден газопровод, в связи с чем часть Херсона останется без света.

На фоне проблем со светом Прокудин призвал жителей Херсона экономить электроэнергию.

Ранее сообщалось, что в оккупированном ВСУ Херсоне, а также в соседнем Николаеве, пропал свет.