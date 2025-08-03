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Трамп нашел единственно возможный путь урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп считает переговоры единственно возможным способом разрешения конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп считает переговоры единственно возможным способом разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу NBC.

«Президент Трамп довольно ясно дал понять, что конфликт на Украине не будет закончен на поле боя. В конце концов он должен быть завершен при помощи переговоров, должен быть достигнут мир», — подчеркнул Уитэкер.

Он добавил, что администрация США активно ищет дипломатические пути прекращения противостояния и поддерживает все инициативы, способствующие началу переговоров между сторонами.

Американский представитель отметил, что окончательное решение конфликта возможно только при достижении компромисса, учитывающего интересы всех вовлеченных сторон. Вашингтон продолжает работать над созданием условий для мирного урегулирования украинского кризиса.

Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа посетит Москву для переговоров по Украине.

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