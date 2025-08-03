Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан: Мир наступит на Украине, когда Запад откажется принимать страну в НАТО

Мир на Украине наступит только тогда, когда украинцы и Запад откажутся от идеи вступления страны в НАТО. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Источник: Life.ru

Он отметил, что конфликт решится, когда президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, подпишут всеобъемлющее соглашение по основным вопросам международных отношений.

«Мир наступит тогда, когда и американцы, и европейцы, и украинцы признают тот факт, что русские никогда не допустят, чтобы НАТО было на Украине, у западной границы России», — привёл слова Орбана венгерский ресурс ORIGO.

Орбан добавил, что кризис на Украине возник из-за стремления страны вступить в Североатлантический альянс с поддержкой Запада.

Как сообщал Life.ru, специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф должен прибыть с официальным визитом в Москву в эти выходные. На Западе рассчитывают, что он сможет добиться прорыва в переговорах по прекращению украинского конфликта.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше