Слуцкий: Давление США на Россию через Китай и Индию обречено на провал

Слуцкий также привёл в пример недавние заявления индийского министра иностранных дел Субраманьям Джайшанкара, который заявил, что связи Индии с Россией имеют самостоятельную ценность и не должны зависеть от давления третьих стран. Пекин, по его словам, также выступает против внешнего вмешательства в свои экономические отношения с Москвой.