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Слуцкий: Давление США на Россию через Китай и Индию обречено на провал

Попытки США оказать давление на Россию через Китай и Индию и введение вторичных санкций обречены на провал. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя намерения Вашингтона использовать Пекин и Нью-Дели в качестве инструментов давления на Москву.

Источник: Life.ru

«Стремление евроатлантических стран заставить Китай и Индию играть по их правилам обречено на провал. Глобальное большинство вряд ли будет следовать указаниям западного меньшинства», — написал парламентарий в телеграм-канале.

Слуцкий также привёл в пример недавние заявления индийского министра иностранных дел Субраманьям Джайшанкара, который заявил, что связи Индии с Россией имеют самостоятельную ценность и не должны зависеть от давления третьих стран. Пекин, по его словам, также выступает против внешнего вмешательства в свои экономические отношения с Москвой.

Депутат подметил, что время однополярного мира и доминирования Запада прошло, и Китай с Индией стремятся сохранить свой суверенитет, отказываясь платить «дань» за «американскую исключительность».

Ранее Life.ru писал, что Индия заявила о готовности отказаться от нефти из России, если США введут санкции. При этом в России уверены, что 500% пошлины США заставят РФ, Индию и КНР сотрудничать теснее.

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