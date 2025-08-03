В ХАМАС отказались сложить оружие до окончания израильской оккупации

Палестинское движение ХАМАС заверило, что отказывается от разоружения до тех пор, пока продолжается израильская оккупация и права палестинского народа не будут реализованы в полном объеме. Об этом сообщается в заявлении, размещенном в официальном Telegram-канале движения в ответ на сообщения некоторых СМИ со ссылкой на спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о «готовности ХАМАС сложить оружие».
«Мы вновь подтверждаем, что сопротивление и его оружие представляют собой национальное и законное право до тех пор, пока существует оккупация. Это право закреплено международными конвенциями и нормами, и от него невозможно отказаться до тех пор, пока не будут восстановлены наши национальные права, прежде всего право на создание полноценного суверенного, независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме», — указывается в тексте.
Лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя 27 июля заявил о бесперспективности переговоров с Израилем в условиях сохранения блокады анклава. Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение отозвать делегацию из Дохи, где с 6 июля велись переговоры об урегулировании конфликта в Газе, мотивировав это ответом радикалов на предложение о прекращении огня в анклаве.
Уиткофф заявил, что Вашингтон также принял решение отозвать переговорщиков из Дохи после последнего ответа ХАМАС, который «явно свидетельствует об отсутствии намерения достичь прекращения огня в Газе». В свою очередь палестинские радикалы отвергли подобную оценку Уиткоффа и заявили, что другие посредники, по их словам, «одобрили представленный ответ и охарактеризовали его как конструктивный».
Чимтайте материал по теме: От «сонного Джо» к «гиперактивному Трампу»: Ближневосточная перезагрузка.