В ХАМАС отказались сложить оружие до окончания израильской оккупации

«Мы вновь подтверждаем, что сопротивление и его оружие представляют собой национальное и законное право до тех пор, пока существует оккупация. Это право закреплено международными конвенциями и нормами, и от него невозможно отказаться до тех пор, пока не будут восстановлены наши национальные права, прежде всего право на создание полноценного суверенного, независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме», — указывается в тексте.