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В США призвали продолжать накачивать Украину американским оружием

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер считает, что поставками оружия Киеву Вашингтон и партнеры по НАТО подтолкнут Москву к переговорам.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер считает, что поставками оружия Киеву Вашингтон и партнеры по НАТО подтолкнут Москву к переговорам. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу WHO 13 News.

«Активное участие США, включая поставки нашего оружия союзникам по НАТО, заставит Россию вернуться за стол переговоров и в итоге приведет к перемирию», — сказал американский постпред при НАТО.

К слову, ранее агентство Reuters сообщило, что США и НАТО работают над новым подходом по снабжению Украины американским оружием. Однако поставки, по некоторым данным, будут осуществляться за счет фондов альянса.

Вместе с тем Уитакер согласился с президентом США Дональдом Трампом, что украинский конфликт не может быть завершен только военными средствами. Окончательное урегулирование ситуации на Украине возможно лишь за столом переговоров, отметил Уитакер.

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