Российские военные продолжают закрепляться в районе Темировки (Запорожская область), несмотря на попытки ВСУ отбить позиции. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, украинские силы атакуют, в том числе в районе Новодаровки, но российские бойцы удерживают рубежи и укрепляют оборону.
«В районе Темировки украинские боевики провели ряд контратак. Прежде всего, это ниже немного населенного пункта — в районе Новодаровки. В целом, сейчас наши войска закрепляются на новых рубежах, укрепляют позиции и отбивают контратаки противника», — сказал эксперт.
Напомним, что 57-я отдельная мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины утратила боеспособность после освобождения российскими войсками правобережной части Волчанска в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что на Украине прошли самые массовые протесты против мобилизации с начала СВО.