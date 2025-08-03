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ВС РФ закрепляются в Запорожской области, несмотря на атаки ВСУ

Российские военные продолжают закрепляться в районе Темировки (Запорожская область), несмотря на попытки ВСУ отбить позиции.

Российские военные продолжают закрепляться в районе Темировки (Запорожская область), несмотря на попытки ВСУ отбить позиции. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, украинские силы атакуют, в том числе в районе Новодаровки, но российские бойцы удерживают рубежи и укрепляют оборону.

«В районе Темировки украинские боевики провели ряд контратак. Прежде всего, это ниже немного населенного пункта — в районе Новодаровки. В целом, сейчас наши войска закрепляются на новых рубежах, укрепляют позиции и отбивают контратаки противника», — сказал эксперт.

Напомним, что 57-я отдельная мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины утратила боеспособность после освобождения российскими войсками правобережной части Волчанска в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что на Украине прошли самые массовые протесты против мобилизации с начала СВО.