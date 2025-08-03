ВС РФ закрепляются в Запорожской области, несмотря на атаки ВСУ

«В районе Темировки украинские боевики провели ряд контратак. Прежде всего, это ниже немного населенного пункта — в районе Новодаровки. В целом, сейчас наши войска закрепляются на новых рубежах, укрепляют позиции и отбивают контратаки противника», — сказал эксперт.