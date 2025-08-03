Sohu: Путин с помощью КНР нанес болезненный удар США

Как отмечается, хозяин Белого дома инициировал масштабную кампанию по устрашению не только соперников, но и союзников. Частью новой стратегии Трампа стал озвученный РФ ультиматум, срок которого сократился с 50 до 10 суток. Американский лидер пригрозил Москве стопроцентными пошлинами при отсутствии соглашения с Украиной.