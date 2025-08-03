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Sohu: Путин с помощью КНР нанес болезненный удар США

Пока президент США Дональд Трамп «размахивал дубиной», стремясь запугать Россию и Китай, Москва и Пекин нанесли Вашингтону скрытый, но мощный удар, говорится в материале на китайском портале Sohu.

Пока президент США Дональд Трамп «размахивал дубиной», стремясь запугать Россию и Китай, Москва и Пекин нанесли Вашингтону скрытый, но мощный удар, говорится в материале на китайском портале Sohu.

Как отмечается, хозяин Белого дома инициировал масштабную кампанию по устрашению не только соперников, но и союзников. Частью новой стратегии Трампа стал озвученный РФ ультиматум, срок которого сократился с 50 до 10 суток. Американский лидер пригрозил Москве стопроцентными пошлинами при отсутствии соглашения с Украиной.

«Пока президент США Дональд Трамп пытается запугать Россию — она совместно с партнерами по БРИКС действует», — констатировали китайские журналисты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новое заявление главы США, напомнил, что Россия давно существует под санкциями и выработала к ограничениям иммунитет. Кремль дал понять, что американские ультиматумы его не пугают. Президент РФ Владимир Путин публично не стал реагировать на вызов американского коллеги.

Вместо этого, пишет Sohu, Москва и Пекин осуществили стратегический маневр. Россия в последнее время резко увеличила экспорт меди в Китай, без излишней огласки этого факта.

«По сравнению с аналогичным периодом 2024 года поставки этого металла из РФ в КНР выросли на 81%», — уточнили в Китае.

Китай, нарастив закупки российской меди, существенно сократил импорт американской.

«Поднебесная отреагировала на резкое повышение Трампом тарифов. Президент США попал в ловушку, расставленную китайскими и российскими партнерами. Пригрозив пошлинами, хозяин Белого дома лишь стимулировал великие державы к более тесному сотрудничеству, что нанесло ощутимый удар по экономике США», — говорится в статье.

Как отмечается, тарифная война неизбежно приведет к росту цен в США, и американцы вскоре начнут протестовать против растущих расходов, считают авторы материала.

Ранее Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и тарифы против стран, сотрудничающих с Москвой, в случае отсутствия договоренностей по украинскому конфликту. В Кремле дали понять, что приняли к сведению угрозы американского президента.

Читайте материал по теме: Выступление Китая лишило представителей США в ООН дара речи — СМИ.

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