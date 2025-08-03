Руководство украинской Донецкой областной военной администрации сбежало в Днепр

По словам Филашкина, переезд направлен на обеспечение выполнения неотложных задач, возложенных на администрацию, и на организацию её работы в условиях военного положения. Сотрудники ОВА теперь работают в офисных помещениях в Днепре, что позволяет им лучше координировать действия в текущей ситуации.