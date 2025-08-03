Руководство украинской Донецкой областной военной администрации сбежало в Днепр

По словам Филашкина, переезд направлен на обеспечение выполнения неотложных задач, возложенных на администрацию, и на организацию её работы в условиях военного положения. Сотрудники ОВА теперь работают в офисных помещениях в Днепре, что позволяет им лучше координировать действия в текущей ситуации.
При этом часть сотрудников администрации остаются подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, где они занимаются вопросами эвакуации, поддержки военных и обеспечением жизнедеятельности местных жителей, а также гуманитарной помощью.
Ранее Life.ru объяснял, почему битва за Часов Яр может стать переломным моментом при освобождении ДНР. За город шли долгие бои, а Киев отправлял туда лучшие подразделения.