Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников железнодорожной отрасли с их профессиональным праздником, подчеркнув, что созданная ими развитая транспортная система играет ключевую роль в устойчивом развитии страны.
День железнодорожника, который ежегодно отмечается в первое воскресенье августа, в 2025 году выпал на 3 августа. В обращении, приуроченном к этой дате, глава государства отметил, что благодаря многолетнему труду специалистов разных поколений в России сформирована уникальная железнодорожная сеть. Эта инфраструктура способствует экономической стабильности и укреплению оборонного потенциала.
Президент отдельно отметил вклад работников различных специальностей — от машинистов и проводников до инженеров, ремонтных бригад и транспортных строителей — чьими усилиями обеспечивается стабильная и скоординированная работа системы. Он выразил благодарность как действующим сотрудникам, так и ветеранам отрасли за преданность своему делу.
Путин подчеркнул, что благодаря слаженной работе железнодорожников Россия остается связанной единым транспортным полотном — от западных границ и северных морей до Азовского, Каспийского, Черного морей и побережья Тихого океана, обеспечивая перевозку пассажиров и грузов по всей стране.
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