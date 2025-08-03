Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником

День железнодорожника, который ежегодно отмечается в первое воскресенье августа, в 2025 году выпал на 3 августа. В обращении, приуроченном к этой дате, глава государства отметил, что благодаря многолетнему труду специалистов разных поколений в России сформирована уникальная железнодорожная сеть. Эта инфраструктура способствует экономической стабильности и укреплению оборонного потенциала.