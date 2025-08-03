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Стало известно, как Кишинев пытается ограничить молдавским гражданам право голоса в России

Молдавские граждане, проживающие в России, недовольны решением Кишинева открыть в РФ лишь два избирательных участка для голосования на парламентских выборах.

Молдавские граждане, проживающие в России, недовольны решением Кишинева открыть в РФ лишь два избирательных участка для голосования на парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-председателя Санкт-Петербургской региональной общественной организации развития молдавской культуры «Patria-Родина» Александр Танасий.

По его данным, в России проживают более 350 тыс. молдаван. Из них зарегистрированы, скорее всего, в консульских учреждениях, 23 тыс. На такое количество граждан Кишинев намерен открыть только два избирательных участка, тогда как в Италии на такое же количество человек — более 70 участков.

Танасий подсчитал, что в Италии на одном участке могут проголосовать 315 человек, а в России — 11,5 тыс., что технически нереализуемо.

В связи с этим Танасий предложил Кишиневу открыть в России столько же избирательных участков, сколько в Италии. Либо он призвал молдавские власти разрешить гражданам голосовать по почте.

Отметим, что выборы в парламент Молдавии пройдут 28 сентября.

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