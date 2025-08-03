Стало известно, как Кишинев пытается ограничить молдавским гражданам право голоса в России

По его данным, в России проживают более 350 тыс. молдаван. Из них зарегистрированы, скорее всего, в консульских учреждениях, 23 тыс. На такое количество граждан Кишинев намерен открыть только два избирательных участка, тогда как в Италии на такое же количество человек — более 70 участков.