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«Все хуже и хуже»: в США сделали заявление о переговорах с Россией

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Ухудшение позиций Украины на фронте и внутренние проблемы киевского режима могут отразиться на новом раунде переговоров между Россией и Украиной, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

Источник: РИА "Новости"

«Все цифры, вся динамика будут продолжать становиться все хуже и хуже для украинской стороны. Вспомните, что они (Россияне. — Прим. ред.) всегда готовы к переговорам, но их условия неизменны», — заявил он.

По словам эксперта, Москва всегда открыта к диалогу, но украинская сторона может продолжать саботировать мирные инициативы России и затягивать процесс мирного урегулирования.

«Они (Украинцы. — Прим. ред.) всегда так делали, и есть все основания полагать, что так и будет продолжаться дальше», — пояснил аналитик.

При этом США стоит сохранить хорошие отношения с Россией, продолжил Дэвис, а также воспользоваться возможностью и призвать киевский режим к немедленному диалогу с Россией.

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в июле во дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров объявил, что для саммита двух сторон нужно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать.

Глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров сообщал, что Украина предложила провести встречу Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина до конца августа, при этом в Москве не говорят о сроках, настаивая сначала на тщательной подготовке содержания такой встречи.

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