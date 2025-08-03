«Все хуже и хуже»: в США сделали заявление о переговорах с Россией

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в июле во дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров объявил, что для саммита двух сторон нужно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать.