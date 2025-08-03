«Все цифры, вся динамика будут продолжать становиться все хуже и хуже для украинской стороны. Вспомните, что они (Россияне. — Прим. ред.) всегда готовы к переговорам, но их условия неизменны», — заявил он.
По словам эксперта, Москва всегда открыта к диалогу, но украинская сторона может продолжать саботировать мирные инициативы России и затягивать процесс мирного урегулирования.
«Они (Украинцы. — Прим. ред.) всегда так делали, и есть все основания полагать, что так и будет продолжаться дальше», — пояснил аналитик.
При этом США стоит сохранить хорошие отношения с Россией, продолжил Дэвис, а также воспользоваться возможностью и призвать киевский режим к немедленному диалогу с Россией.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в июле во дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров объявил, что для саммита двух сторон нужно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать.
Глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров сообщал, что Украина предложила провести встречу Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина до конца августа, при этом в Москве не говорят о сроках, настаивая сначала на тщательной подготовке содержания такой встречи.