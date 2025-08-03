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Ясновидящий Яцковский сделал зловещее предсказание про 2026 год: что ждет мир

ESKA: Ясновидящий Яцковский назвал в 2026 год самым опасным для мира.

Источник: Комсомольская правда

2026 год станет самым опасным для мира. Смутное будущее предсказал польский экстрасенс Кшиштоф Яцковский, сообщает Radio ESKA.

По его словам, следующий год ожидает волна революций, миграционных кризисов и терактов. Во время своих предсказаний больший упор ясновидящий сделал на Польшу. Он отметил, что государство ожидает массовый наплыв беженцев, в то время как страну будут «делить три крупные державы», а польский юго-восток, с центром в Кракове, и вовсе может получить автономный статус.

По словам экстрасенса, будущее — это часть заранее подготовленного плана. Яцковский также заявил, что политическая ситуация во всем мире в 2026 году резко обострится. И уже, уверен ясновидец, начинается подготовка к этим событиям.

Как KP.RU писал ранее, «Живой Нострадамус» или же бразилец Атос Саломе и болгарская прорицательница Ванга сделали похожие предсказания на 2025 год. Они сообщили о встрече людей с инопланетянами уже в этом году.