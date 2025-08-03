Ясновидящий Яцковский сделал зловещее предсказание про 2026 год: что ждет мир

По его словам, следующий год ожидает волна революций, миграционных кризисов и терактов. Во время своих предсказаний больший упор ясновидящий сделал на Польшу. Он отметил, что государство ожидает массовый наплыв беженцев, в то время как страну будут «делить три крупные державы», а польский юго-восток, с центром в Кракове, и вовсе может получить автономный статус.