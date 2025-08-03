В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Министерство цифровой трансформации Украины ранее обновило онлайн-карту регионов, где объявлена воздушная тревога. Кроме Киева и области, она действует в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях.