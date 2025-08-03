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В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В Киеве в ночь на воскресенье, 3 августа, прогремели взрывы.

В Киеве в ночь на воскресенье, 3 августа, прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны взрывы», — говорится в сообщении телекомпании, опубликованном в телеграм-канале.

Там отметили, что взрывы прозвучали на фоне ранее объявленной в столице Украины воздушной тревоги.

Министерство цифровой трансформации Украины ранее обновило онлайн-карту регионов, где объявлена воздушная тревога. Кроме Киева и области, она действует в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях.

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