Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Великобритания готовится к масштабной эвакуации детей из Газы

Великобритания планирует масштабную гуманитарную операцию по эвакуации и лечению тяжелобольных детей из сектора Газа.

Великобритания планирует масштабную гуманитарную операцию по эвакуации и лечению тяжелобольных детей из сектора Газа. Согласно данным The Times, правительство разрабатывает программу, которая позволит до 300 палестинским детям пройти лечение в государственных клиниках страны. Каждый ребенок будет сопровождаться как минимум одним родителем или опекуном.

Программу координируют ключевые министры британского кабинета: глава МИД Дэвид Лэмми, министр внутренних дел Иветт Купер и министр здравоохранения Уэз Стритинг. Официальное объявление о проекте ожидается в ближайшие недели. При этом власти допускают, что часть эвакуированных может остаться в Великобритании после завершения лечения.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года британские власти выдали лишь три медицинские визы детям из Газы. Гуманитарной эвакуацией занимается организация Project Pure Hope. По данным минздрава Газы, за этот период из анклава было вывезено более 7 000 пациентов, включая 5 000 детей, большинство из которых получили лечение в арабских странах и около 200 — в Европе.

Ранее сообщалось, что в ХАМАС отказались сложить оружие до окончания израильской оккупации.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше