Великобритания готовится к масштабной эвакуации детей из Газы

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года британские власти выдали лишь три медицинские визы детям из Газы. Гуманитарной эвакуацией занимается организация Project Pure Hope. По данным минздрава Газы, за этот период из анклава было вывезено более 7 000 пациентов, включая 5 000 детей, большинство из которых получили лечение в арабских странах и около 200 — в Европе.