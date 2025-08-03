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Уитакер считает, что поставки оружия Украине подтолкнут РФ к переговорам

В США отметили, что помощь может поспособствовать установлению долгосрочного перемирия на территории Украины.

Источник: Аргументы и факты

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер выразил мнение, что военная поддержка союзников по Альянсу, включая поставки американского вооружения, может вынудить Россию вернуться к диалогу и поспособствовать установлению долгосрочного перемирия на территории Украины.

В интервью телеканалу WHO 13 News он отметил, что подобные меры со стороны Вашингтона призваны ускорить переход к мирному урегулированию.

При этом Уитакер напомнил о позиции Дональда Трампа, согласно которой украинский конфликт невозможно завершить исключительно силовым путём — выход из ситуации лежит исключительно в плоскости переговоров.

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