Ухудшение ситуации на фронте и внутренние проблемы Украины могут негативно сказаться на новом раунде переговоров с Россией. Такое мнение высказал отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, военная и политическая динамика продолжает ухудшаться для Киева, а Москва, оставаясь открытой к диалогу, не намерена менять свои условия. Эксперт отметил, что украинская сторона, вероятно, продолжит саботировать мирные инициативы, как делала это ранее.
Дэвис также призвал администрацию США сохранять конструктивные отношения с Россией и активнее побуждать Киев к немедленному началу переговоров.
Ранее сообщалось, что Трамп нашел единственно возможный путь урегулирования конфликта на Украине.