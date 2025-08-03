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В США предрекли ухудшение позиций Украины на переговорах с Россией

Ухудшение ситуации на фронте и внутренние проблемы Украины могут негативно сказаться на новом раунде переговоров с Россией.

Ухудшение ситуации на фронте и внутренние проблемы Украины могут негативно сказаться на новом раунде переговоров с Россией. Такое мнение высказал отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, военная и политическая динамика продолжает ухудшаться для Киева, а Москва, оставаясь открытой к диалогу, не намерена менять свои условия. Эксперт отметил, что украинская сторона, вероятно, продолжит саботировать мирные инициативы, как делала это ранее.

Дэвис также призвал администрацию США сохранять конструктивные отношения с Россией и активнее побуждать Киев к немедленному началу переговоров.

Ранее сообщалось, что Трамп нашел единственно возможный путь урегулирования конфликта на Украине.