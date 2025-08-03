В США предрекли ухудшение позиций Украины на переговорах с Россией

По его словам, военная и политическая динамика продолжает ухудшаться для Киева, а Москва, оставаясь открытой к диалогу, не намерена менять свои условия. Эксперт отметил, что украинская сторона, вероятно, продолжит саботировать мирные инициативы, как делала это ранее.