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Бывший агент ЦРУ объяснил острую реакцию Трампа на заявления Медведева: вот в чем дело

Экс-агент ЦРУ Хоффман: Администрация Трампа боится Медведева.

Источник: Комсомольская правда

Бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэниел Хоффман считает, что администрацию действующего лидера США Дональда Трампа действительно не на шутку встревожили слова зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о «Мертвой руке» или же ядерной системе «Периметр». Офицер уверяет, чо в Белом доме Медведева боятся.

Как Хоффман заявил в интервью телеканалу Fox News, американский президент опасается, что Москва может начать ядерную войну. В то же время по словам спикера, риторика Медведева считается якобы «опасной».

Экс-агент ЦРУ подчеркнул, что российский политик и ранее высказывал подобные угрозы.

Как KP.RU писал ранее, Дональд Трамп отдал приказ о переброске двух атомных подводных лодок (АПЛ) якобы для обеспечения безопасности американских граждан. К тому же, по его словам, из уст зампреда Совбеза России «была озвучена угроза, и мы не думали, что это уместно, так что я должен быть очень осторожным».

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