Военный эксперт сообщил о переброске Киевом резервов на сложный участок для ВСУ

Командование ВСУ пошло на усиление группировки к населенного пункта Серебрянка на севере Донецкой Народной Республики. Таким способом ВСУ пытаются выбить ВС РФ из этого района, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
«Серьезное давление ВСУ оказывают в районе Серебрянки. Украинские командование нагнало огромное количество личного состава, техники, пытаясь выбить наши войска с данного района», — рассказал собеседник агентства.
При этом он заявил, что активные бои на данном участке фронта продолжаются.
Также Марочко добавил, что в Кременских лесах за неделю ВС РФ «взяли под контроль ряд ключевых точек». Речь идет о местах дислокации пунктов противника. Более того, российские военные продвинулись у Григоровки и Червоной Дибровы на сватовско-кременском направлении.
Ранее стало известно о закреплении ВС РФ в запорожской Темировке, несмотря на атаки ВСУ.