Военный эксперт сообщил о переброске Киевом резервов на сложный участок для ВСУ

Также Марочко добавил, что в Кременских лесах за неделю ВС РФ «взяли под контроль ряд ключевых точек». Речь идет о местах дислокации пунктов противника. Более того, российские военные продвинулись у Григоровки и Червоной Дибровы на сватовско-кременском направлении.