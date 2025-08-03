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Косачев: политика Европы не должна строиться на мифе о российской угрозе

Косачев подчеркнул, что его позиция отличается продуманностью, справедливостью и дальновидностью.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев выразил поддержку взглядам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступил против построения европейской политики на представлении о так называемой российской угрозе.

Сенатор отметил, что Орбан обоснованно критикует подобный подход, указывая на его оторванность от реальности и потенциальную опасность — ведь ложные предпосылки, по его мнению, способны привести лишь к ошибочным и неэффективным политическим решениям.

Комментируя заявление венгерского лидера в своём Telegram-канале, Косачев подчеркнул, что его позиция отличается продуманностью, справедливостью и дальновидностью, и выразил уверенность, что точнее и мудрее сформулировать эту мысль было бы невозможно.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой текущей политики Европейского союза, призвав пересмотреть её основы и отказаться от мифа о российской угрозе.

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