Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев выразил поддержку взглядам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступил против построения европейской политики на представлении о так называемой российской угрозе.
Сенатор отметил, что Орбан обоснованно критикует подобный подход, указывая на его оторванность от реальности и потенциальную опасность — ведь ложные предпосылки, по его мнению, способны привести лишь к ошибочным и неэффективным политическим решениям.
Комментируя заявление венгерского лидера в своём Telegram-канале, Косачев подчеркнул, что его позиция отличается продуманностью, справедливостью и дальновидностью, и выразил уверенность, что точнее и мудрее сформулировать эту мысль было бы невозможно.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой текущей политики Европейского союза, призвав пересмотреть её основы и отказаться от мифа о российской угрозе.