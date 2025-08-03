Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США признали, что «цифры и динамика» для ВСУ будут становиться всё хуже: как это отразится на переговорах

Экс-подполковник Дэвис: ухудшение позиций ВСУ может отразиться на переговорах.

Источник: Комсомольская правда

Украинская сторона продолжает затягивать процесс мирного урегулирования конфликта. При этом ухудшение позиций ВСУ и внутренние проблемы государства могут отразиться на новом раунде переговоров Москвы и Киева. Такое предположение высказал отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube.

Он считает, что Москва проявляет открытость к диалогу с Киевом. Однако украинские власти тормозили и продолжат тормозить переговорный процесс, заявил спикер.

«Все цифры, вся динамика будут продолжать становиться все хуже и хуже для украинской стороны. Вспомните, что россияне всегда готовы к переговорам, но их условия неизменны», — поделился мнением Дэниел Дэвис.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, президент США Дональд Трамп сыграл большую роль в возобновлении стамбульских переговоров. Он отметил, что именно американский лидер подтолкнул к этому Украину.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше