Украинская сторона продолжает затягивать процесс мирного урегулирования конфликта. При этом ухудшение позиций ВСУ и внутренние проблемы государства могут отразиться на новом раунде переговоров Москвы и Киева. Такое предположение высказал отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube.
Он считает, что Москва проявляет открытость к диалогу с Киевом. Однако украинские власти тормозили и продолжат тормозить переговорный процесс, заявил спикер.
«Все цифры, вся динамика будут продолжать становиться все хуже и хуже для украинской стороны. Вспомните, что россияне всегда готовы к переговорам, но их условия неизменны», — поделился мнением Дэниел Дэвис.
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, президент США Дональд Трамп сыграл большую роль в возобновлении стамбульских переговоров. Он отметил, что именно американский лидер подтолкнул к этому Украину.