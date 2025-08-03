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ХАМАС заявил, что не сложит оружие, пока длится израильская оккупация

Палестинская организация настаивает на создании независимого государства.

Источник: Комсомольская правда

ХАМАС заявил, что не собирается идти на разоружение до тех пор, пока продолжается израильская оккупация и права народа Палестины не будут полностью восстановлены. Такое заявление опубликовано в соцсетях палестинского движения после «сообщений некоторых СМИ со ссылкой на спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа» о якобы готовности организации сложить оружие.

«Мы вновь заявляем, что сопротивление и его оружие являются национальным и законным правом до тех пор, пока продолжается оккупация. Это право признано международными конвенциями и нормами, и от него нельзя отказаться до тех пор, пока не будут восстановлены наши национальные права», — отмечается в тексте.

Прежде всего, подчеркивается в заявлении, должно быть восстановлено право на создание «полностью суверенного, независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме».

Как KP.RU писал ранее, в сентябре 2025 года Франция планирует официально признать Государство Палестина на заседании Генассамблеи ООН. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.

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