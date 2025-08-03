ХАМАС заявил, что не сложит оружие, пока длится израильская оккупация

«Мы вновь заявляем, что сопротивление и его оружие являются национальным и законным правом до тех пор, пока продолжается оккупация. Это право признано международными конвенциями и нормами, и от него нельзя отказаться до тех пор, пока не будут восстановлены наши национальные права», — отмечается в тексте.