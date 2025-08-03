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На федеральной территории Сириус объявлена атака БПЛА

Глава администрации Сириуса попросил гостей и жителей территории сохранять спокойствие.

Источник: Комсомольская правда

На федеральной территории «Сириус» объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом ночью в воскресенье, 3 августа, сообщил глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин.

«Уважаемые жители и гости федеральной территории Сириус! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению», — написал он в Telegram-канале.

Плишкин также попросил гостей и жителей «Сириуса» сохранять спокойствие и, по возможности, укрыться в безопасном месте.

Как KP.RU писал ранее, ночью в воскресенье, 3 августа, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Воронеж и три района области. Всего к 02:30 по мск российские силы ПВО уничтожили 15 БПЛА. Сообщается, что в результате падения фрагментов беспилотника пострадала женщина.

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