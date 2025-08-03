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Трамп заявил о требовании сенатора-демократа $1 млрд и послал его к черту

Демократы в Сенате тормозят утверждение выдвинутых республиканцами чиновников. Как заявляет Трамп, демократ Шумер требует более $1 млрд за это. Президент призвал однопартийцев не соглашаться на такое, а сенатора послал к черту.

Источник: Reuters

Демократ, лидер партии в сенате США Чак Шумер «требует более $1 млрд» за утверждение кандидатур некоторых высших чиновников, предложенных Республиканской партией, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social. Шумера он также назвал «нытиком».

«Это возмутительное и беспрецедентное требование, и если Республиканская партия его примет, это будет позором. Это не что иное, как политический шантаж! Передайте Шумеру, который находится под огромным давлением со стороны своей же партии — радикальных левых сумасшедших — чтобы он шел к черту!» — написал глава государства в посте.

The Hill указывает, что Белый дом и сенаторы не могут достичь соглашения по поводу кандидатов на должности в исполнительной власти — некоторые посты до сих пор вакантны с прихода Трампа в Белый дом. Например, не согласовано назначение посла США в Евросоюзе. Из-за этого создается риск, что сенаторы не уйдут на августовские каникулы, при том что в Вашингтоне в этом году они провели гораздо больше времени, чем обычно проводили. Для ускорения процедуры были начаты прямые переговоры между Белым домом и Шумером.

«Исторически неудачные кандидаты заслуживают исторически пристального внимания», — говорил Шумер об утверждении чиновников.

The Hill и The New York Times отмечают, что таким образом демократы создают видимость противостояния Трампу. «Если вы посмотрите на исторический прецедент, связанный с выдвижением кандидатов, то увидите, что в истории не было ничего подобного тому, что сейчас делают демократы», — сказал республиканец и лидер большинства в Сенате Джон Тьюн.

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