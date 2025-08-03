Трамп заявил о требовании сенатора-демократа $1 млрд и послал его к черту

The Hill указывает, что Белый дом и сенаторы не могут достичь соглашения по поводу кандидатов на должности в исполнительной власти — некоторые посты до сих пор вакантны с прихода Трампа в Белый дом. Например, не согласовано назначение посла США в Евросоюзе. Из-за этого создается риск, что сенаторы не уйдут на августовские каникулы, при том что в Вашингтоне в этом году они провели гораздо больше времени, чем обычно проводили. Для ускорения процедуры были начаты прямые переговоры между Белым домом и Шумером.