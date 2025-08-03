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Строительство Трампом бального зала в Белом доме связано с делом Эпштейна, заявили в США

Президент США Дональд Трамп планирует построить в Белом доме новый бальный зал стоимостью 200 миллионов долларов.

Президент США Дональд Трамп планирует построить в Белом доме новый бальный зал стоимостью 200 миллионов долларов. Проект уже вызвал волну критики со стороны политических оппонентов, в частности, лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера, который назвал инициативу примером неэффективного использования ресурсов.

Как сообщает издание Hill, некоторые критики связывают планы по строительству с желанием Трампа отвлечь внимание от дела финансиста Джеффри Эпштейна, в котором фигурирует имя президента.

По данным Белого дома, строительство начнется в сентябре и завершится до окончания президентского срока Трампа. Финансирование проекта будет осуществляться за счет личных средств президента и пожертвований спонсоров.

Трамп, имеющий многолетний опыт в строительном бизнесе, заявляет, что Белому дому не хватает подходящих площадок для крупных мероприятий.

Ранее в США предрекли ухудшение позиций Украины на переговорах с Россией.

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