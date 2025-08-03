ВСУ отступили к Константиновке после потери Часова Яра

После потери контроля над Часовым Яром командование Вооруженных сил Украины начало переброску подразделений на третью линию обороны и активизировало подготовку к боям в Константиновке. Об этом сообщил агентству ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, в районе Константиновки уже работают инженерные подразделения ВСУ, ведется строительство оборонительных сооружений. Одновременно украинское командование перебрасывает в этот район дополнительные силы и технику.
Марочко отметил, что после оставления Часова Яра моральное состояние украинских военных значительно ухудшилось. Военнослужащие, по словам эксперта, демонстрируют непонимание командных решений и низкую мотивацию к продолжению сопротивления.
В настоящее время боевые действия продолжаются на западных окраинах Часова Яра и в лесном массиве северо-восточнее Николаевки, где украинские силы пытаются удерживать отдельные позиции.
Ранее сообщалось, что около 15 БПЛА сбито над Воронежем и областью.