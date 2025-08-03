В Китае оценили реакцию Путина на идею продать Командорские острова

Как отмечается в статье, после резонансных заявлений американского президента Дональда Трампа о намерениях выкупить Гренландию и присоединить к Штатам Мексику с Канадой в США заговорили о покупке у России Командорских островов за $15 млрд. С такой идеей выступил американский подполковник Джеффри Фриц, обосновывая это стратегической потребностью наблюдать за китайскими подлодками в Арктике.