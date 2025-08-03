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В Китае оценили реакцию Путина на идею продать Командорские острова

Президент России Владимир Путин преднамеренно избрал тактику молчания в ответ на провокационное предложение американской стороны о приобретении Командорских островов за $15 млрд, говорится в статье на китайском портале Baijiahao.

Президент России Владимир Путин преднамеренно избрал тактику молчания в ответ на провокационное предложение американской стороны о приобретении Командорских островов за $15 млрд, говорится в статье на китайском портале Baijiahao.

В Китае оценили сдержанную реакцию Путина, охарактеризовав ее как проявление стратегической мудрости.

Как отмечается в статье, после резонансных заявлений американского президента Дональда Трампа о намерениях выкупить Гренландию и присоединить к Штатам Мексику с Канадой в США заговорили о покупке у России Командорских островов за $15 млрд. С такой идеей выступил американский подполковник Джеффри Фриц, обосновывая это стратегической потребностью наблюдать за китайскими подлодками в Арктике.

«Эта история абсурдна на первый взгляд, но при этом соответствует действительности. США изъявили желание купить у России за $15 млрд Командорские острова», — указали авторы публикации.

Особое внимание китайских аналитиков привлекла сдержанная реакция Путина, известного своей непримиримостью в вопросах территориальной целостности. Вместо ожидаемого резкого отказа российский президент предпочел сохранить стратегическое молчание, предотвратив эскалацию в уже напряженных отношениях с Вашингтоном.

«Проницательный Путин, видящий все карты насквозь, не поддался на провокацию. Его реакция была предельно взвешенной: он не стал публично отвергать предложение США и заявлять, что они ничего не получат. Вместо этого просто промолчал», — констатировали журналисты.

Ранее китайские эксперты писали, что Путин продемонстрировал устойчивость России перед лицом западного давления, включая действия Трампа. В статье на Baijiahao подчеркивается, что Россия продолжает развивать свою инфраструктуру, несмотря на санкции. Речь в публикации идет об открытии нового участка трассы М-12 «Восток», соединяющего Дюртюли в Башкирии и Ачит в Свердловской области.

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