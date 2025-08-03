На Западе заявили о снижении числа «российских диверсий»

Согласно отчету Международного института стратегических исследований (IISS), с января по май 2025 года в Европе зарегистрировано 11 актов саботажа. В их число входят попытки повреждения оптоволоконных кабелей и вышек сотовой связи. За весь 2024 год подобных случаев было свыше 30, передает Bloomberg. Эти диверсии расцениваются как попытка «наказать» западные страны за поддержку Украины в военном конфликте с РФ, пишет агентство.