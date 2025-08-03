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На Западе заявили о снижении числа «российских диверсий»

Правительства США и Европы фиксируют сокращение количества диверсионных актов, за которыми, по их оценкам, может стоять Россия.

Правительства США и Европы фиксируют сокращение количества диверсионных актов, за которыми, по их оценкам, может стоять Россия. Об этом информирует Bloomberg. Это свидетельствует о том, что российское руководство «отдало приказ ограничить гибридную войну с Западом», полагает агентство.

Согласно отчету Международного института стратегических исследований (IISS), с января по май 2025 года в Европе зарегистрировано 11 актов саботажа. В их число входят попытки повреждения оптоволоконных кабелей и вышек сотовой связи. За весь 2024 год подобных случаев было свыше 30, передает Bloomberg. Эти диверсии расцениваются как попытка «наказать» западные страны за поддержку Украины в военном конфликте с РФ, пишет агентство.

Сокращение числа таких инцидентов началось осенью 2024 года, после пожара на складе DHL в Великобритании. Тогда, по данным агентства, высокопоставленные американские представители обратились к российским контрагентам с требованием прекратить подобные «действия». Они опасались, что волна диверсий распространится и на США, утверждается в публикации.

Западные чиновники считают, что российские власти стремятся избежать обострения отношений с президентом США Дональдом Трампом, пишет Bloomberg. Среди других вероятных причин снижения числа приписываемых России диверсий — резонансные судебные процессы над диверсантами, которые отпугивают потенциальных исполнителей таких операций.

Читайте материал по теме: Страны НАТО охватила паника из-за успехов российских войск — западные СМИ.

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