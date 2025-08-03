Марочко: Киев усилил группировку у Серебрянки в ДНР

Марочко также отметил, что в Кременских лесах за последнюю неделю российские подразделения заняли несколько стратегически важных точек, включая позиции временной дислокации противника. Помимо этого, были уничтожены укреплённые участки ВСУ, а также зафиксировано продвижение российских войск в районе Григоровки и Червоной Дибровы, расположенных на сватовско-кременском направлении.