Украинское командование усилило военное присутствие в районе Серебрянки в Донецкой Народной Республике и предпринимает попытки вытеснить российские силы с занимаемых позиций.
Об этом сообщил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко.
По его словам, в этот сектор переброшено значительное количество техники и личного состава, и украинская сторона оказывает повышенное давление, стремясь изменить оперативную обстановку в свою пользу. В зоне продолжаются интенсивные боестолкновения.
Марочко также отметил, что в Кременских лесах за последнюю неделю российские подразделения заняли несколько стратегически важных точек, включая позиции временной дислокации противника. Помимо этого, были уничтожены укреплённые участки ВСУ, а также зафиксировано продвижение российских войск в районе Григоровки и Червоной Дибровы, расположенных на сватовско-кременском направлении.
Между тем российские подразделения продолжают укрепляться в районе Темировки в Запорожской области, несмотря на неоднократные атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).