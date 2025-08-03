В публикации также приводится мнение других лиц, которые полагают, что ситуация со строительством якобы является попыткой американского президента отвлечь внимание от скандала с делом экс-финансиста Джеффри Эпштейна, найденного мёртвым в 2019 году. Трампа подозревают в связях с этим человеком, который обвинялся в сексуальном насилии над несовершеннолетними.