В Сенате США раскритиковали идею Трампа построить в Белом доме бальный зал

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер обрушился с критикой на американского президента Дональда Трампа из-за его плана построить бальный зал в Белом доме, написала газета The Hill.
Затраты на возведение объекта и реконструкцию здания администрации оцениваются в $200 млн. Шумер считает, что из-за этой идеи без денег останутся проекты, которым требуется финансирование.
«Забирать у вас (ресурсы — прим. ред.) и отдавать их не тем, кто в них нуждается, а “большим шишкам”, которые всем заправляют, — и первым в списке идёт Дональд Трамп», — отметил сенатор.
В публикации также приводится мнение других лиц, которые полагают, что ситуация со строительством якобы является попыткой американского президента отвлечь внимание от скандала с делом экс-финансиста Джеффри Эпштейна, найденного мёртвым в 2019 году. Трампа подозревают в связях с этим человеком, который обвинялся в сексуальном насилии над несовершеннолетними.
Согласно планам, возведение бального зала начнётся в сентябре 2025 года и должно завершится до окончания президентского срока нынешнего главы Белого дома. Его строительство будет вестись за счет личных средств Трампа и пожертвований от неназванных спонсоров. Зал будет рассчитан на 650 гостей.
Напомним, 18 июля портал Axios сообщил, что Трамп рассматривает возможность инвестирования $2 млрд в возведение современной супертюрьмы на острове Алькатрас. В публикации утверждалось, что глава Белого дома настойчиво продвигает эту идею несмотря на критику со стороны демократов.