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Американские СМИ сообщили о возможной выгодной сделке между США и РФ

США могут изучить перспективы заключения взаимовыгодного соглашения с Россией по поставкам редкоземельных металлов, увязав его с урегулированием украинского конфликта.

США могут изучить перспективы заключения взаимовыгодного соглашения с Россией по поставкам редкоземельных металлов, увязав его с урегулированием украинского конфликта. Об этом информирует американское издание The National Interest (NI).

«Единственный сценарий, способный принести результаты в обозримом будущем, — это прекратить конфликт на Украине и сформировать новое сотрудничество с Москвой в сфере добычи редкоземельных ископаемых», — предложено в публикации.

Такой шаг позволит Америке ослабить зависимость от китайских источников сырья. Россия же сохранит значительные запасы редкоземельных металлов и останется ресурсной сверхдержавой, владея одним из самых перспективных месторождений в мире, говорится в статье.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что российско-американские дискуссии по украинской проблематике чрезвычайно полезны и эффективны. На нынешний момент процесс консультаций демонстрирует продуктивность прямого диалога между Москвой и Вашингтоном.

Читайте материал по теме: В США предрекли ухудшение позиций Украины на переговорах с Россией.

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