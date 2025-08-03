США могут изучить перспективы заключения взаимовыгодного соглашения с Россией по поставкам редкоземельных металлов, увязав его с урегулированием украинского конфликта. Об этом информирует американское издание The National Interest (NI).
«Единственный сценарий, способный принести результаты в обозримом будущем, — это прекратить конфликт на Украине и сформировать новое сотрудничество с Москвой в сфере добычи редкоземельных ископаемых», — предложено в публикации.
Такой шаг позволит Америке ослабить зависимость от китайских источников сырья. Россия же сохранит значительные запасы редкоземельных металлов и останется ресурсной сверхдержавой, владея одним из самых перспективных месторождений в мире, говорится в статье.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что российско-американские дискуссии по украинской проблематике чрезвычайно полезны и эффективны. На нынешний момент процесс консультаций демонстрирует продуктивность прямого диалога между Москвой и Вашингтоном.
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