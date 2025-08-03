Миронов предложил перенести часть новогодних праздников на май

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением пересмотреть структуру праздничных дней, указав на необходимость переноса части зимних каникул на майские даты.
По его мнению, такой шаг позволил бы гражданам эффективнее использовать свободное время, в частности для работы на дачных участках.
Политик считает, что затяжные январские выходные излишни, а в мае дополнительный отдых был бы более востребован.
Также, комментируя идею введения выходного дня 1 сентября для родителей школьников, Миронов допустил, что эта мера могла бы оказаться полезной. Однако он выразил сомнение в её целесообразности, напомнив, что число нерабочих дней в календаре и так уже достаточно велико, и подобные инициативы требуют всестороннего анализа.
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