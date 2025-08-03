Миронов предложил перенести часть новогодних праздников на май

Также, комментируя идею введения выходного дня 1 сентября для родителей школьников, Миронов допустил, что эта мера могла бы оказаться полезной. Однако он выразил сомнение в её целесообразности, напомнив, что число нерабочих дней в календаре и так уже достаточно велико, и подобные инициативы требуют всестороннего анализа.