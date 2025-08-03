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В Газе из-за израильского удара погиб сотрудник Красного Полумесяца

В Хан-Юнисе, расположенном на юге сектора Газа, в результате удара Израиля погиб сотрудник Красного Полумесяца.

В Хан-Юнисе, расположенном на юге сектора Газа, в результате удара Израиля погиб сотрудник Красного Полумесяца. В социальной сети организация сообщила, что удар был нанес прямо по ее штаб-квартире.

«После атаки израильских сил на штаб-квартиру Палестинского Красного Полумесяца в Хан-Юнисе в здании начался пожар, в результате которого погиб один сотрудник и трое получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Газе наблюдается острая нехватка еды.

Также стало известно, что Великобритания готовится к масштабной эвакуации детей из Газы.