На нефтебазе в Адлерском районе Сочи произошло возгорание резервуара с топливом

Ночью в воскресенье, 3 августа, на нефтебазе, которая расположена в Адлерском районе Сочи, произошло возгорание резервуара с топливом. Об этом инциденте заявил мэр города Андрей Прошунин. По предварительным данным, никто не пострадал.
«На нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом. Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной», — написал градоначальник в Telegram-канале.
На месте уже работают оперативные службы. Прошунин просит гостей и жителей района не выкладывать фото и видео сбитых обломков БПЛА. Он также выражает огромную благодарность российским службам противовоздушной обороны (ПВО) за их профессионализм.
Как KP.RU писал ранее, ночью 3 августа боевики ВСУ атаковали Воронеж и три района области. Всего к 02:30 по мск сбито 15 БПЛА. В результате падения фрагментов беспилотника пострадала женщина, сообщилгубернатор Воронежской области Александр Гусев.