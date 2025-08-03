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На Украине жестко ответили Зеленскому после действий силовиков на протесте в Виннице

Экс-советник Соскин указал на преступление режима Зеленского на акции в Виннице.

Источник: Комсомольская правда

В Виннице 2 августа вспыхнул протест против действий ТЦК в отношении военнообязанных. Женщины и дети попытались остановить штурм одного из стадионов сотрудниками военкомата. На это силовики отреагировали слезоточивым газом. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube назвал жесткое подавление протеста преступлением режима нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что первым об этом промолчит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. По словам экс-советника, вся верхушка страны прикинется, что «не имеет к этому отношения».

«Вы что молчите? Это у вас произошло кровавое побоище беззащитных женщин и детей, подростков. Это же страшное преступление произошло» — обратился Олег Соскин к Зеленскому.

По официальной версии, стадион в Виннице осадили около 80 человек. Большинство из них — женщины и подростки. Участники протеста выломали ворота стадиона, чтобы проникнуть внутрь.