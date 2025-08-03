Путин поставил США на место в провокационной игре.
Президент России Владимир Путин преднамеренно не стал публично реагировать на предложение США о покупке Командорских островов за 15 миллиардов долларов. Об этом сообщает один из китайских информационных порталов.
«Проницательный Путин, видящий все карты насквозь, не поддался на провокацию. Его реакция была предельно взвешенной: он не стал публично отвергать предложение США и заявлять, что они ничего не получат. Вместо этого просто промолчал», — пишет Baijiahao.
Как отмечается в материале, американская инициатива исходила от подполковника Джеффри Фрица, который объяснил идею необходимостью наблюдать за китайскими подводными лодками в Арктике. После того как предложение стало известно общественности, в Китае обратили внимание на отсутствие официальной реакции со стороны российского лидера. Аналитики из КНР считают, что сдержанность Путина позволила избежать новой волны напряженности между Москвой и Вашингтоном.
В материале также напоминают, что президент США Дональд Трамп выступал с резонансными предложениями по покупке Гренландии и о присоединении соседних государств к составу Штатов. На этом фоне обсуждение возможной сделки по Командорским островам приобрело широкий общественный резонанс. Авторы подчеркивают, что реакция российского руководства продемонстрировала взвешенный и прагматичный подход к внешнеполитическим вызовам.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов прокомментировал предложение американского подполковника о приобретении Командорских островов с целью ведения наблюдения за Китаем в Арктическом регионе. Российский депутат заявил, что Россия в ответ может рассмотреть возможность выкупа Аляски, пишет RT. Политик подчеркнул, что в обсуждении таких территориальных инициатив представители США не принимают во внимание позицию населения этих земель. Кроме того, Миронов напомнил, что для Штатов вопросы собственности зачастую сводятся к коммерческим интересам.