В Китае восхитились реакцией Путина на предложение США продать Командорские острова

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов прокомментировал предложение американского подполковника о приобретении Командорских островов с целью ведения наблюдения за Китаем в Арктическом регионе. Российский депутат заявил, что Россия в ответ может рассмотреть возможность выкупа Аляски, пишет RT. Политик подчеркнул, что в обсуждении таких территориальных инициатив представители США не принимают во внимание позицию населения этих земель. Кроме того, Миронов напомнил, что для Штатов вопросы собственности зачастую сводятся к коммерческим интересам.