Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис считает, что перспектива новых переговоров между Россией и Украиной во многом будет зависеть от обострения внутренней ситуации на Украине, а также от ухудшения её позиций в зоне боевых действий.
Такой вывод он озвучил на своём YouTube-канале.
По мнению аналитика, тенденции складываются не в пользу Киева — все показатели и общая динамика продолжают двигаться в отрицательную сторону. При этом он отметил, что Москва традиционно демонстрирует готовность к диалогу, однако выдвигаемые ею условия остаются прежними.
Дэвис также допустил, что украинская сторона может затягивать процесс урегулирования и саботировать дипломатические усилия России, как это уже происходило в прошлом.
Он подчеркнул, что Соединённым Штатам следовало бы пересмотреть свою стратегию, сохранив конструктивные отношения с Москвой и одновременно призвав Киев к безотлагательному началу переговоров.
Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер выразил мнение, что военная поддержка союзников по Альянсу, включая поставки американского вооружения, может вынудить Россию вернуться к диалогу и поспособствовать установлению долгосрочного перемирия на территории Украины.