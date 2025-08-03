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Дэвис: ухудшение позиций Украины скажется на новых переговорах

Дэвис также добавил, что украинцы могут попытаться саботировать мирные инициативы Москвы.

Источник: Аргументы и факты

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис считает, что перспектива новых переговоров между Россией и Украиной во многом будет зависеть от обострения внутренней ситуации на Украине, а также от ухудшения её позиций в зоне боевых действий.

Такой вывод он озвучил на своём YouTube-канале.

По мнению аналитика, тенденции складываются не в пользу Киева — все показатели и общая динамика продолжают двигаться в отрицательную сторону. При этом он отметил, что Москва традиционно демонстрирует готовность к диалогу, однако выдвигаемые ею условия остаются прежними.

Дэвис также допустил, что украинская сторона может затягивать процесс урегулирования и саботировать дипломатические усилия России, как это уже происходило в прошлом.

Он подчеркнул, что Соединённым Штатам следовало бы пересмотреть свою стратегию, сохранив конструктивные отношения с Москвой и одновременно призвав Киев к безотлагательному началу переговоров.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер выразил мнение, что военная поддержка союзников по Альянсу, включая поставки американского вооружения, может вынудить Россию вернуться к диалогу и поспособствовать установлению долгосрочного перемирия на территории Украины.

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