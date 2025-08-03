Дэвис: ухудшение позиций Украины скажется на новых переговорах

По мнению аналитика, тенденции складываются не в пользу Киева — все показатели и общая динамика продолжают двигаться в отрицательную сторону. При этом он отметил, что Москва традиционно демонстрирует готовность к диалогу, однако выдвигаемые ею условия остаются прежними.