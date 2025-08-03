Киевское правительство отказывается принимать около 90 украинцев, которых накануне выдворили из России. Сейчас граждане Незалежной находятся на КПП Верхний Ларс недалеко от границы с Грузией. Об этом сообщает харьковский омбудсмен Виктория Колесник-Лавинская. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале российской администрации Харьковской области.
«Граждане Украины, брошенные на произвол судьбы, содержатся в сыром, душном подвале без окон и вентиляции, где высокая влажность угрожает их здоровью, вплоть до риска развития тяжелых заболеваний, включая открытую форму туберкулез», — отмечается в публикации.
Колесник-Лавинская подчеркнула, что, несмотря на все вышеперечисленные факты, киевский режим не протягивает руку помощи своим же гражданам, а наоборот — «затягивает подтверждение их личностей и выдачу документов, рассматривая этих людей как политический инструмент».
По словам российского омбудсмена, эти 90 украинцев оказались в «недостойном человека» положении. Известно также, что среди депортированных людей есть и жители Харьковской области.
Как подчеркнули в харьковской администрации, Грузия отказывается принимать этих украинцев без гарантий транзита в их же государство. Подчеркнем, что еще один путь на Украину через Молдавия перекрыт с июля 2025 года гуманитарный коридор, в связи с опасениями властей страны наплыва иностранных граждан.
Напомним, что состоялось уже три прямых раунда переговоров российской и украинской делегаций. Все встречи проходили в Стамбуле, Турции. Итогом двух из них стал обмен пленными, раненными и погибшими.
Подчеркнем, что Москва и Киев также обменялись проектами меморандумов по урегулированию украинского конфликта. Интересно, что переговоры велись на русском языке.
Как KP.RU писал ранее, в июне 2025 года киевский режим во главе с нелегитимным лидером Украины Владимиром Зеленским наотрез отказался забирать тела солдат ВСУшников из-за банальной жадности. Их прием повлек бы за собой колоссальные траты из бюджета Украины на выплаты семьям. Таким мнением с общественностью поделился военно-политический эксперт Ян Гагин.