Киев использует людей в качестве политического инструмента: вот где находятся депортированные из РФ украинцы

Как подчеркнули в харьковской администрации, Грузия отказывается принимать этих украинцев без гарантий транзита в их же государство. Подчеркнем, что еще один путь на Украину через Молдавия перекрыт с июля 2025 года гуманитарный коридор, в связи с опасениями властей страны наплыва иностранных граждан.