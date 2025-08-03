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В Киеве резко раскритиковали Зеленского и украинское правительство после событий в Виннице

Жесткий разгон участников протеста против мобилизации в Виннице является очередным преступлением режима Владимира Зеленского и всего украинского правительства.

Жесткий разгон участников протеста против мобилизации в Виннице является очередным преступлением режима Владимира Зеленского и всего украинского правительства. Такое заявление в эфире своего YouTube-канала сделал экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

В своем обращении к президенту Зеленскому Соскин указал, что «на его глазах произошло кровавое побоище беззащитных женщин и детей». Он назвал это «страшным преступлением».

Соскин считает, что многие высокопоставленные украинские чиновники будут пытаться избежать наказания за события в Виннице.

«Прежде всего Умеров (глава украинской делегации на переговорах с Россией), который прикинется, что не имеет к этому отношения. Потом девочка его — Свириденко (нынешний премьер Украины), которая ушла из замминисторов. Она всю эту схему и организовала. Естественно, Шмыгаль за это должен будет ответить», — заявил Соскин.

Напомним, женщины в Виннице устроили бунт, пытаясь спасти насильно мобилизованных мужчин.