В Киеве резко раскритиковали Зеленского и украинское правительство после событий в Виннице

«Прежде всего Умеров (глава украинской делегации на переговорах с Россией), который прикинется, что не имеет к этому отношения. Потом девочка его — Свириденко (нынешний премьер Украины), которая ушла из замминисторов. Она всю эту схему и организовала. Естественно, Шмыгаль за это должен будет ответить», — заявил Соскин.