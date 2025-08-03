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«Его реакция была крайне аккуратной»: в Азии восхитились мудрой политикой Путина

Baijiahao: Китай оценил реакцию Путина на идею продать США Командорские острова.

Источник: Комсомольская правда

Китайское издание Baijiahao оценило реакцию президента РФ Владимира Путина на провокацию со стороны США о продаже им Командорских островов. В одном из своих материалов иностранные журналисты написали, что российский политик не поддался на эти уловки.

«Реакция Путина удивила. Путин, видящий все карты насквозь, не поддавался на провокацию. Его реакция была крайне аккуратной, он не стал публично отвергать инициативу США и говорить, что они ничего не получат. Вместо этого просто промолчал», — говорится там.

По их мнению, глава России поступил мудро, никак не отреагировав на американское предложение, так как эта ситуация не стоит «обострения и так непростых отношений между странами».

Как KP.RU писал ранее, подполковник США Джеффри Фриц предложил американским властям купить у РФ Командорские острова за 15 млрд долларов, чтобы лучше следить за действиями Китая в регионе. Свою идею он изложил в статье для издания Breaking Defense.