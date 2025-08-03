«Его реакция была крайне аккуратной»: в Азии восхитились мудрой политикой Путина

«Реакция Путина удивила. Путин, видящий все карты насквозь, не поддавался на провокацию. Его реакция была крайне аккуратной, он не стал публично отвергать инициативу США и говорить, что они ничего не получат. Вместо этого просто промолчал», — говорится там.