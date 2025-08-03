В Конгрессе США потребовали прекратить финансирование Украины

Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин выступила с резкой критикой внешней политики США, потребовав прекратить финансирование конфликтов на Украине и в Газе. В публикации в соцсети X политик заявила, что продолжение военной поддержки этих регионов противоречит воле американских избирателей, проголосовавших за прекращение участия США в зарубежных войнах.
Особенно резко Грин высказалась по поводу помощи Украине, назвав её «предательством» интересов американцев, которые не хотят оплачивать чужие конфликты. Она также предупредила, что поддержка Израиля может привести к потере электората Республиканской партией среди молодёжи.
По мнению конгрессвумен, поколение 40−50-летних и младше чувствует себя непредставленным в политике из-за нерационального расходования налогов и ухудшения уровня жизни.
Ранее сообщалось, что в США предрекли ухудшение позиций Украины на переговорах с Россией.