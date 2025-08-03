Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Конгрессе США потребовали прекратить финансирование Украины

Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин выступила с резкой критикой внешней политики США, потребовав прекратить финансирование конфликтов на Украине и в Газе.

Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин выступила с резкой критикой внешней политики США, потребовав прекратить финансирование конфликтов на Украине и в Газе. В публикации в соцсети X политик заявила, что продолжение военной поддержки этих регионов противоречит воле американских избирателей, проголосовавших за прекращение участия США в зарубежных войнах.

Особенно резко Грин высказалась по поводу помощи Украине, назвав её «предательством» интересов американцев, которые не хотят оплачивать чужие конфликты. Она также предупредила, что поддержка Израиля может привести к потере электората Республиканской партией среди молодёжи.

По мнению конгрессвумен, поколение 40−50-летних и младше чувствует себя непредставленным в политике из-за нерационального расходования налогов и ухудшения уровня жизни.

Ранее сообщалось, что в США предрекли ухудшение позиций Украины на переговорах с Россией.